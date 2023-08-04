Рано радовались: Костомарова готовят к самой сложной операции

Роман Костомаров уже перенес ряд операций по ампутации конечностей, но самое сложное еще впереди. Фигуристу предстоит протезирование кисти руки.

Олимпийского чемпиона выписали из больницы больше полугода назад. Сейчас Костомаров пребывает в кругу семьи и проходит курс восстановления. Прославленный спортсмен постепенно привыкает к новой жизни.

Фигурист часто выкладывает в соцсети видео с тренировок, на которых видно, что пока Роман использует только протезы ног. Но скоро ему проведут операцию на руки. Установка таких протезов считается одной из самых ювелирных хирургических процедур. Эту новость сообщил муж Татьяны Навки, которая в нулевых выступала в паре с Романом.

«Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — цитирует супруга чемпионки издание «Аргументы и факты».

Получается, поклонники рано радовались за Костомарова. Пока им остается держать кулачки за фигуриста, для которого испытания еще не закончились.