Раневскую изуродовали в «Золушке»: за гримом пряталась красавица (фото)

В то время, как в Голливуде гримеры вовсю использовали косметические новинки, в СССР прибегали к самым необычным методам, чтобы сделать яркий и запоминающийся макияж для актеров. Мало кто из любителей отечественного кино задумывается о том, сколько людей стояло за кадром и как сложно им было придумывать новаторские решения в условиях полнейшего дефицита.

Например, знаменитой актрисе Фаине Раневской, исполнившей роль Мачехи в «Золушке», пришлось нелегко во время съемок. Чтобы лучше соответствовать роли, она должна была выглядеть более отталкивающе и неприятно. Для этого кончик ее носа поднимали с помощью клея, делая его похожим на поросячий. А за щеки закладывали шарики из ваты, чтобы придать героине большей эпатажности.

В итоге она изменилась до неузнаваемости, потеряв свои родные черты лица. Несмотря на то, что играть с таким гримом было непросто, он оправдал себя. Мачеха в исполнении Фаины Раневской оказалась максимально отрицательным персонажем.