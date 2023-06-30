Раневская знала секрет идеальной фигуры: каждой женщине на заметку

Актриса знала то, до чего и сегодня додумается не каждая.

Актриса Фаина Раневская известна не только блистательными ролями, но и невероятно меткими фразами, которыми она регулярно радовала публику.

Фаина Георгиевна никогда не лезла за словом в карман и на любую глупую реплику всегда отвечала хлестко и с юмором. И сегодня, слыша цитаты великой актрисы, сразу представляешь ее лукавый прищур и ироничную усмешку. Среди многочисленных высказываний Раневской найдется подходящая на любой случай жизни.

У Фаины Георгиевны было особое мнение и о женской красоте. Актриса никогда не входила в число главных красавиц советского кино, но ничуть не переживала по этому поводу. Ее неординарная внешность принесла ей больше ролей, чем любой из более привлекательных коллег.

Слова, сказанные Раневской о женской фигуре, стоит помнить каждой: «Нет полных женщин, есть тесная одежда». Такой девиз по жизни поможет забыть о любых комплексах.