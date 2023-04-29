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Раневская знала, как определить, есть ли у женщины любовник: мужчинам на заметку

29 апреля 2023 21:00
Раневская знала, как определить, есть ли у женщины любовник: мужчинам на заметку

Звезда сцены прекрасно разбиралась в супружеской жизни.

Фаина Раневская осталась в памяти поколений и как прославленная актриса, и как обладательница непревзойденного чувства юмора. Звезда сцены не скрывала свою любовь к острословию и для каждой жизненной ситуации придумала остроумный афоризм.

Так, особое внимание артистка уделяла теме отношений мужчин и женщин. Знаменитость была уверена, что супружеской верности не существует, а жены должны всегда пользоваться ситуацией и никогда не отвергать своих поклонников.

«Если женщина идет с опущенной головой, то у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой, то у нее есть любовник! Если она держит голову прямо, то у нее есть любовник», — считала Раневская.

Актриса призывала не расстраиваться из-за измен и не считать их предательством. По ее мнению, адюльтер случается потому, что супруги охладевают друг к другу с годами, а любому человеку нужны новые эмоции.

Фото: Кадр из фильма «Девушка с гитарой», 1958
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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