Раневская знала, как определить, есть ли у женщины любовник: мужчинам на заметку

Фаина Раневская осталась в памяти поколений и как прославленная актриса, и как обладательница непревзойденного чувства юмора. Звезда сцены не скрывала свою любовь к острословию и для каждой жизненной ситуации придумала остроумный афоризм.

Так, особое внимание артистка уделяла теме отношений мужчин и женщин. Знаменитость была уверена, что супружеской верности не существует, а жены должны всегда пользоваться ситуацией и никогда не отвергать своих поклонников.

«Если женщина идет с опущенной головой, то у нее есть любовник! Если женщина идет с гордо поднятой головой, то у нее есть любовник! Если она держит голову прямо, то у нее есть любовник», — считала Раневская.

Актриса призывала не расстраиваться из-за измен и не считать их предательством. По ее мнению, адюльтер случается потому, что супруги охладевают друг к другу с годами, а любому человеку нужны новые эмоции.