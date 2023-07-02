Раневская умела готовить только одно блюдо: не устоял ни один мужчина

Фаина Георгиевна никогда не отличалась покладистым характером. Мужчинам с ней приходилось туго, ведь актриса затмевала собой всех и не соглашалась на роль домохозяйки. Готовка была ненавистным занятием для Раневской, но одно блюдо она исполняла отменно. Все мужчины приходили от него в восторг.

Это блюдо из курицы называется «Ля-Пуль». Берется два кило цыпленка, грецкие орехи, чернослив, сливочное масло и панировочные сухари. Перец, соль и другие специи для курицы добавляются по вкусу.

Мясо нужно отделить от кости и пропустить через мясорубку. Затем фарш смешивается с орехами, черносливом и сухарями. Также в эту смесь добавляется замороженное сливочное масло, пропущенное через терку.

Затем этим фаршем нужно начинить подготовленную тушку цыпленка. Предварительно ее следует освободить от кожи и бедер. Крылья остаются на месте. Фаршированный цыпленок отправляется в духовку на 50 минут. Рекомендуемая температура 180 градусов. В процессе запекания тушку можно пару раз полить выделившимся соком.