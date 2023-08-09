Раневская ругалась при озвучке: во фрекен Бок актрису раздражало только одно

Советский мультфильм «Малыш и Карлсон» и его продолжение являются нестареющей детской классикой. Добиться такого успеха картине позволило несколько факторов. Во-первых, оригинальные рисунки художников, среди которых были Анатолий Савченко и Юрий Бутырин. А во-вторых, звезды кино СССР, подарившие свои голоса персонажам.

Так, Карлсон разговаривал неповторимым тембром Василия Ливанова. А, например, известную «домомучительницу» фрекен Бок озвучила эксцентричная артистка Фаина Раневская. И свой крутой нрав она в полную силу продемонстрировала на съемках.

Это был первый опыт озвучки актрисы, и Анатолий Савченко, чтобы угодить ей, срисовал героиню с ее образа. Но именно это и не понравилось Раневской: она даже поставила ультиматум, чтобы персонажа переделали. Однако было уже поздно, ведь облик фрекен Бок утвердили на худсовете. С трудом артистку уговорили все-таки принять участие в дубляже.

В дальнейшем на площадке она вела себя очень бесцеремонно: меняла слова, импровизировала. Но во многом благодаря этому сварливая фрекен Бок получилась такой живой и непосредственной.