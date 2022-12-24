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Раневская одной фразой ответила на вопрос о пластике: стоит запомнить всем женщинам

24 декабря 2022 11:30
Раневская одной фразой ответила на вопрос о пластике: стоит запомнить всем женщинам

Как всегда сказала четко и правдиво.

Фаина Раневская славилась своими острыми и запоминающимися высказываниями, которые позже становились афоризмами. Великая актриса и писательница вкладывала в свои шутки пережитый опыт и непростую судьбу.

Артистку нельзя было назвать писаной красавицей, но каждый режиссер мечтал снять ее в своём фильме. В отличие от карьеры, ее личная жизнь принесла ей только страдания. Она любила мужчин, которые не отвечали ей взаимностью. Женщина так и не вышла замуж, а в каждой её книге видна боль от одиночества. Несмотря на все пережитые испытания, она не потеряла остроты ума и относилась к себе с долей самоиронии. На вопрос о пластике она, как обычно, дала искромётный ответ:

«Почему Вы не сделаете пластическую операцию? — А толку! Фасад обновишь, а канализация все равно старая!»

Фото: кадры из фильма "Золушка" (1947)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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