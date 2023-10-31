Раневская обомлела, когда увидела эту актрису: считала лучшей из лучших

И у признанных гениев могут быть свои кумиры. Фаина Раневская — актриса, в таланте которой сомневаться не приходится — пришла в неописуемый восторг от игры своей коллеги по цеху.

В 1960 году вышла экранизация рассказа Чехова «Дама с собачкой». Главную роль в фильме сыграла Ия Саввина. Актерского образования у нее не было. Свою жизнь звезда экрана связала с журналистикой, которую впоследствии оставила ради того, чтобы посвятить всю себя театру и кино.

Съемки в проекте Иосифа Хейфица были для звезды дебютом. Сказать, что он удался, — значит ничего не сказать. После премьеры Саввина получила письмо от Раневской, которая буквально обомлела, увидев Ию Сергеевну.

Фаина Георгиевна посчитала, что артистка хороша настолько, что может смело претендовать на звание лучшей из лучших. Впоследствии между знаменитостями завязалась переписка, которая вылилась в крепкую дружбу.