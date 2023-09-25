Раневская никогда не переживала из-за лишнего веса: эта цитата великой актрисы все объясняет

Фаина Раневская была одной из самых ярких и выдающихся актрис своего времени. Помимо своего безусловного таланта она была знаменита искрометным чувством юмора и язвительными, точно попадающими в цель высказываниями.

Люди из окружения Фаины Раневской старались лишний раз не злить артистку, чтобы не стать мишенью ее едких замечаний. Но среди афоризмов актрисы есть и очень мудрые слова, с которыми согласится любая женщина.

В частности, артистка заявляла, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение. Своему совету она следовала по всем пунктам. Поэтому никогда не отличалась осиной талией и сильно любила вкусно и сытно поесть, всегда много и громко смеялась, не предавалась унынию и ни разу не была замужем, видимо, так и не встретив своего щедрого воздыхателя.

Стоит отметить, что слова Раневской сегодня являются своего рода девизом для современных самодостаточных женщин.