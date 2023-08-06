Раневская назвала верный способ определить, что перед вами настоящий мужчина

Фаина Раневская так и не смогла наладить личную жизнь, но это вовсе не значит, что актриса не разбиралась в мужчинах. Скорее наоборот, звезда экрана видела представителей противоположного пола буквально насквозь. И знала верный способ определить, кто из них действительно достоин внимания, а от кого лучше держаться подальше.

Однажды знаменитость произнесла слова, которые пополнили список ее метких цитат о взаимоотношениях полов. Артистка заметила, что настоящий мужчина всегда помнит день рождения своей любимой женщины, но при этом никогда не знает, сколько же ей лет.

Также Фаина Георгиевна не забыла кинуть камень в огород всех мужей.

По словам звезды фильма «Подкидыш», женатые мужчины никогда не помнят про день рождения своих жен, зато прекрасно знают, сколько им лет. И стоит отметить, что эта мудрость актрисы вряд ли когда-то утратит свою актуальность.