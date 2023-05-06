Раневская назвала верный признак счастливого брака: поспорить с ней сложно

Фаина Раневская любима публикой не только из-за своих актерских работ, но и благодаря множеству остроумных цитат. Звезда сцены имела мнение по всем важным вопросам быта и отношений людей, а особое внимание уделяла браку.

Так, по словам Раневской, достаточно легко определить, счастливый ли складывается союз у влюбленных. Понять это можно было лишь по причинам, из-за которых жених и невеста оказались у алтаря. Самая популярная цитата на эту тему звучит так:

« — Фаина Георгиевна, как понять, удачный ли брак? — А это по тому, вступили вы в него или вляпались».

По мнению Раневской, люди, которые осознанно решили связать себя узами брака, непременно находятся в удачных отношениях, ведь сделали этот выбор, исходя из своих чувств. А браки по расчету, политические или союзы по воле семьи практически всегда нельзя считать идеальными.