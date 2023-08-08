Раневская назвала верный признак, что женщина изменяет: мужчины будут в ужасе

Фаина Раневская никогда не была замужем, но прекрасно разбиралась в отношениях мужчин и женщин. Это становится очевидным, если внимательно ознакомиться с цитатами звезды советского кино.

Артистка была не из тех, кто носил розовые очки. Можно даже сказать, что она придерживалась невысокого мнения об институте брака и вряд ли верила в настоящую любовь. Однажды Фаина Георгиевна назвала верный признак того, что женщина изменяет своему избраннику. И мужчинам вряд ли понравится то, что сказала Раневская.

По словам знаменитости, чтобы определить, есть ли любовник у женщины, нужно посмотреть на ее походку. Так, если дама идет с опущенной головой, значит, ей есть что скрывать и у нее точно имеется тайный возлюбленный. Однако то же самое, по уверению актрисы, можно сказать и о тех представительницах прекрасной половины человечества, которые идут, высоко подняв голову. И этому, как заметила артистка, есть простое объяснение.