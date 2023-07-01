Раневская назвала два качества, которые позволяют женщине хорошо устроиться в жизни: сложно не согласиться

Артистка была уверена в своих словах.

Фаина Раневская славилась не только своим талантом, но и житейской мудростью. Актриса прекрасно разбиралась в отношениях и делилась своими мыслями с самыми близкими. И многие из ее цитат не потеряли актуальности даже спустя годы, доказывая непревзойденный ум знаменитости.

Так, звезда не скрывала, что знает, какие качества необходимы для успешной жизни. По ее словам, женщине необходимо быть одновременно глупой и умной, чтобы нравиться противоположному полу.

«Женщина должна обладать двумя качествами. Она должна быть достаточно умна, чтобы нравиться глупым мужчинам, и достаточно глупа, чтобы нравиться мужчинам умным», — была уверена артистка.

И в этом случае женщина сможет выбирать между поклонниками. И ей обязательно удастся встретить идеального спутника жизни, который сделает ее жизнь комфортной и счастливой.