«Ранетка» раскрыла диагноз дочери: невозможно не посочувствовать

Звезда молодежного сериала «Ранетки» Женя Огурцова честно призналась в заболевании дочери. Девочку по имени Ева она родила в прошлом году. С тех пор артистка намеками давала понять о проблемах со здоровьем малышки, однако диагноз не сообщала. Как выяснилось, у Евы обнаружена ахондроплазия — довольно редкое генетическое заболевание. Таким образом, даже во взрослом возрасте девочка не вырастет выше 125 см.

В качестве примера Огурцова привела голливудского актера Питера Динклэйджа. Такой же диагноз не помешал ему стать известным артистом.

«Прошу не использовать слово „карлик“, ведь людям с ахондроплазией это может быть очень неприятно», — заметила Женя в соцсетях.

Кроме того, еще в роддоме маленькой Еве был поставлен диагноз «водянка». Жидкость обнаружили и в голове, и в сердце у девочки. Из-за этого ей была оформлена инвалидность до 18 лет. Огурцова на намерена скрывать жизнь своей особенной дочери от поклонников и даже посвятила ей написанную книгу.