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Рана не заживает: Сафонов и Савельева переживают большую потерю

26 октября 2023 13:15
Рана не заживает: Сафонов и Савельева переживают большую потерю

Даже психолог оказался бессилен.

Александра Савельева и ее муж Кирилл Сафонов долго скрывали трагедию, которая случилась в их семье. В жизни пары сейчас непростое время. Залечивать раны возлюбленным придется еще долго.

Беда постучалась в дом знаменитостей весной прошлого года. Певица потеряла любимого отца, а актер — тестя. Владимир Викторович был кандидатом физико-математических наук и жил в Москве.

Его смерть выбила почву из-под ног экс-солистки группы «Фабрика». Блондинка призналась: тогда она только начала чувствовать себя счастливой, смогла плодотворно работать, но горькая утрата сильно ее подкосила.

Артистка впала в депрессию и поняла, что не выберется из этого болота без помощи психолога. Звезда обратилась к специалисту, которому удалось наладить ее душевное состояние после родов. Но пока работа с ним не дала должного эффекта.

«До сих пор не пережила потерю», — заметила Савельева в интервью для YouTube-шоу «Ваша Наташа».

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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