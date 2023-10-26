Рана не заживает: Сафонов и Савельева переживают большую потерю

Александра Савельева и ее муж Кирилл Сафонов долго скрывали трагедию, которая случилась в их семье. В жизни пары сейчас непростое время. Залечивать раны возлюбленным придется еще долго.

Беда постучалась в дом знаменитостей весной прошлого года. Певица потеряла любимого отца, а актер — тестя. Владимир Викторович был кандидатом физико-математических наук и жил в Москве.

Его смерть выбила почву из-под ног экс-солистки группы «Фабрика». Блондинка призналась: тогда она только начала чувствовать себя счастливой, смогла плодотворно работать, но горькая утрата сильно ее подкосила.

Артистка впала в депрессию и поняла, что не выберется из этого болота без помощи психолога. Звезда обратилась к специалисту, которому удалось наладить ее душевное состояние после родов. Но пока работа с ним не дала должного эффекта.