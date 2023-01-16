Ракель Уэлч в бикини взорвала советский прокат в 60-х: посмотрите, что с ней стало

В прошлом веке Ракель Уэлч была настоящим секс-символом и удостоилась титула «самой желанной девушки 70-х». Даже в СССР знали эту красотку, а фильмы с ней радовали многих мужчин.

Самый известный образ актрисы был в картине «Миллион лет до нашей эры». Девушка исполнила роль Лоаны, первобытной женщины в невероятно откровенном бикини. Стройная фигура и красивый бюст артистки сделали этого персонажа культовым, но Ракель в скором времени захотела избавиться от этого амплуа.

Следующие годы принесли ей много незаурядных предложений. Актриса приняла участие в съемках картины «Три мушкетера: Подвески королевы», и за роль Констанции ей вручили премию «Золотой глобус». Однако с возрастом она стала получать меньше интересных приглашений.

Сегодня Уэлч занялась собственными бизнес-проектами в индустрии красоты. Благодаря своему новому увлечению женщина остается такой же статной красавицей. Даже несмотря на пластику, в ней видны естественная грация и женственность, которым позавидуют многие молодые артистки.