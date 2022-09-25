Рак, Скорпион и Рыбы: вот почему изменяют мужчины этих знаков

Мужчины, рожденные под водными знаками Рака, Скорпиона и Рыб, как правило, отличаются удивительным постоянством. Они способны провести всю свою жизнь рядом с одной-единственной женщиной, но бывают и исключения. Те или иные обстоятельства способны подтолкнуть к адюльтеру даже этих образцовых мужей. Рассказываем, как не допустить их измены.

Рак

Представители летнего водного знака - чуткие, внимательные, а самое главное, верные партнеры и мужья. Они действительно бесконечно ценят свою избранницу и на руках ее носить готовы. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Мужчина-Рак хочет, чтобы вторая половинка дарила ему не меньше заботы и ласки, чем он дарит ей, и так же всецело принадлежала ему. Идеал этого знака - женщина, которая целиком посвящает себя семье и дому. В современном мире редкая дама захочет полностью отказаться от карьеры во имя мужа, детей и семейного очага.

Если Рак поймет, что избранница не отвечает его требованиям, он отправится искать свое счастье дальше.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы также могут претендовать на звание самого преданного супруга в зодиаке. Выбрав спутницу жизни, они вряд ли посмотрят налево без серьезных причин. Единственное, что может сподвигнуть представителя этого знака на адюльтер - известие о том, что любимая женщина сама завела интрижку. В глубине души Скорпионы - ужасные собственники, как только они узнают, что любимая не хранить верность, они захотят жестоко ей отомстить. Именно боль от измены партнерши или жены способна толкнуть мужчин этого знака в другие объятия.

Есть и другой вариант - Скорпион просто-напросто уйдет от изменщицы и начнет свою жизнь с чистого листа.

Рыбы

Под знаком Рыб на свет появляются нежные и романтичные мужчины. Они постоянно нуждаются в заботе, внимании и ласке со стороны избранницы. Если вторая половинка не стремится поддерживать эмоциональную связь с Рыбами на том уровне, который им необходим, возникает риск измены. Хорошо, если представитель знака выберет себе объект обожания и вступит с ним в романтические отношения в своих мечтах, чтобы восполнить недостаток ярких ощущений.