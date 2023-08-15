Рак побежден: от былой красоты звезды «Моей прекрасной няни» не осталось и следа

Ситком «Моя прекрасная няня» в течение многих лет шел на отечественном телевидении. Проект стал главным хитом среди развлекательных сериалов, однако далеко не все догадывались, что он является копией американского сериала «Няня». И, как оказалось, главная героиня повторила судьбу своей российской коллеги.

Так, Фрэн Дрешер в 2000 году столкнулась с раком груди. К тому времени она уже была большой знаменитостью, и миллионы поклонников следили за ее жизнью. Диагноз стал для нее большой неожиданностью, ведь полностью изменил жизнь, и Фрэн начала серьезное лечение.

В течение нескольких лет она не покидала клиники, но в итоге смогла побороть болезнь. После выздоровления она вернулась к работе и занялась деятельностью благотворительного фонда, который помогает женщинам, столкнувшимся с онкологией.

Серьезное лечение при этом заметно сказалось на внешности Дрешер. Как отмечают поклонники, артистка теперь выглядит старше своих лет, в ней с трудом узнается заводная Фрэн Файн, покорившая заокеанских зрителей.