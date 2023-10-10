Рак и смерть мужа: Лиза Долгорукая из «Бедной Насти» уже не та, что прежде

Сериал «Бедная Настя» стал настоящим феноменом на российском телевидении. За героями следили миллионы зрителей, а актеры, исполнившие их роли, превратились в признанных звезд. Именно там многочисленные поклонники впервые в полной мере оценили утонченную красоту Елены Кориковой и Екатерины Климовой.

Но была в проекте и еще одна очень привлекательная актриса. Блондинка Анна Табанина сыграла роль Елизаветы Долгорукой. В ее исполнении героиня получилась непосредственной и живой. Артистка появлялась на экране с неизменной обаятельной улыбкой и горящими глазами.

Однако сейчас 45-летняя Табанина выглядит совсем по-другому. Жизненные трагедии оставили печальный отпечаток на ее внешности. После съемок в «Бедной Насте» актриса всерьез задумывалась над тем, чтобы уйти в религию и даже принять постриг. Но ее планы изменила любовь.

Она вышла замуж за художника Дмитрия Кудина в 2007 году. Вскоре в их семье появился сын и две дочери. Но счастливый брак нарушила страшная болезнь: у мужчины обнаружили рак. В 2014 году Кудин скончался.

После этого Табанина вместе с детьми переехала к своим родителям. Сейчас она изредка снимается в сериалах, но к прежней популярности больше не стремится.