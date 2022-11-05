Рак, Близнецы и не только: знаки Зодиака, среди которых чаще всего рождаются психи

Свои причуды есть у каждого человека - кто-то не выходит из дома, не совершив определенный защитный ритуал, кто-то обожает фильмы про маньяков, третьи боятся цифры “13” и на протяжении всей жизни избегают ее. Однако все это милые мелочи по сравнению с тем, как ведут себя некоторые знаки зодиака - глядя на них, окружающие то и дело думают: “Вот ведь псих”. Астрологи рассказали, под какими созвездиями появляются на свет эмоционально нестабильные люди.

Овен

С представителями огненного знака нужно держать ухо востро. Только что Овен был в самом доброжелательном расположении духа, а спустя пять минут кричит так. что стекла дрожат и обвиняет всех вокруг во всех смертных грехах. Самое интересное, что импульсивный и взрывной уроженец знака очень скоро успокаивается и снова становится самым любезным человеком на земле, а вот окружающие еще долго не могут прийти в себя после устроенного им шоу.

Поэтому в гороскопе за Овном прочно закрепилась репутация психа.

Близнецы

Помните Билли Миллигана, человека, в котором существовало множество личностей? По словам астрологов, в некоторой степени такой же особенностью наделены большинство представителей воздушного знака.

Именно поэтому Близнецы порой ведут себя так непонятно и странно: сегодня они фанаты рока, а завтра слышать не могут гитарные риффы, сейчас они с удовольствием общаются с человеком, а через пять минут исчезают и больше никогда не возвращаются.

Умом уроженцев этого знака точно не понять.

Рак

Чувствительные Раки доставляют немало проблем не только самим себе, но и окружающим. Задеть уроженцев водного знака способна любая мелочь, даже та, что не имеет к ним никакого прямого отношения. Родственники, друзья и возлюбленные Рака частенько устают от его эмоциональности и ранимости. Ведь представителю знака недостаточно просто пожаловаться окружающим на неприятность, ему необходимо собрать вокруг себя целую толпу сочувствующих.

Скорпион

Чаще всего Скорпионов причисляют к зодиакальным психам из-за их патологической ревности. Уроженцы водного знака ревнуют свою вторую половинку буквально к каждому столбу и устраивают эмоциональные сцены на глазах у всех присутствующих.