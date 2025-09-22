Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

22 сентября 2025 07:58
«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Вы бы не сразу узнали его, окажись рядом.

Дом Кузякиных из «Любви и голубей» давно перестал быть просто декорацией. Он стал настоящим символом — народной памятью о фильме Меньшова. Но судьба у него сложилась драматическая.

От памятника до кучи угольков

Сначала — триумф. В 1984-м в Медвежьегорске, на улице Нижней, режиссёр нашёл именно тот самый деревенский дом, который идеально «сел» на историю про Васю, Надю и их голубятню. Съёмки длились три месяца, хозяева подкармливали актёров, а после выхода фильма изба стала культовым местом.

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Сюда ехали туристы со всего СССР, чтобы своими глазами увидеть двор, где ругались и мирились Кузякины.

А потом — трагедия. В 2010-м дом подожгли. «Раису Захаровну видели со спичками?» — беззлобно шутили люди в Сети.

А если без шуток, то поговаривали, будто за этим стоял чиновник, мечтавший прибрать к рукам землю на берегу Кумсы. Голубятню спасти не удалось, а изба сильно пострадала. Для местных это стало личной болью. Восстанавливать сгоревшее помогали всем городом.

«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Как выглядит любимый дом теперь

В 2011 году дом обрёл нового хозяина — Евгения Шульгу. Его брат снимался в массовке «Любви и голубей», и сам Евгений взялся за восстановление с особым рвением. По кадрам из фильма он отстроил двор и даже воссоздал голубятню, только голубей туда не пустил — поставил керамических, «для красоты». Сегодня он принимает у себя туристов, показывает реквизит — тот самый мопед Лёньки и радиоприёмник.

В 2025-м «Росгосстрах» официально застраховал дом и голубятню, назвав их «частью национального достояния». Теперь это не просто усадьба на Нижней улице, а объект, защищённый и признанный значимым для всей страны.

Дом Кузякиных пережил поджог и почти полное уничтожение. Но, как и в фильме, в итоге победила любовь — к кино, к памяти, к тому самому «эх, Вася, Вася», которое до сих пор знают наизусть.

«Как бычок на веревочке»: зачем Раисе из «Любовь и голуби» был нужен Кузякин, и почему Надя его простила — объясняет психолог.

Фото: Кадр из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м «Умеешь — радуйся, не умеешь — так сиди»: эти шикарные цитаты из «Калины красной» остаются актуальными даже в 2025-м Читать дальше 24 сентября 2025
«Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался «Безумно боюсь»: Фрейндлих точечно описала дружбу с Басилашвили — актер в долгу не остался Читать дальше 24 сентября 2025
Где снимали фильм «Любовь и голуби»: как находили «ту самую» деревню и южные локации Где снимали фильм «Любовь и голуби»: как находили «ту самую» деревню и южные локации Читать дальше 22 сентября 2025
Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам Гениально — лучше не скажешь: ироничная цитата Раневской о прошлом придется по душе миллионам Читать дальше 20 сентября 2025
Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест) Уверены, что знаете всех героев «Любовь и голуби»? Тогда вы точно вспомните, кого из 5 персонажей не было в фильме (тест) Читать дальше 20 сентября 2025
Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов Из «Приключений Электроника» — в мир больших денег: Корольков стал акулой инвестиций — а ушёл так, что вопросов осталось больше, чем ответов Читать дальше 20 сентября 2025
Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую? Танцуют все! А эти фильмы особенно: россияне выбрали 10 кинолент СССР, где герои пляшут лучше всего — найдете свою любимую? Читать дальше 24 сентября 2025
«Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест) «Откровенное фуфло»: фанаты кино СССР, держитесь — и попробуйте угадать 5 кинолент по недовольным отзывам (тест) Читать дальше 24 сентября 2025
Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне Актеры пьянствовали в погребах, в селе не было света: «Свадьбу в Малиновке» на самом деле снимали в другой деревне Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше