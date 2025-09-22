«Раису Захаровну видели со спичками?»: после поджога дом Кузякиных из «Любви и голубей» сложно узнать

Вы бы не сразу узнали его, окажись рядом.

Дом Кузякиных из «Любви и голубей» давно перестал быть просто декорацией. Он стал настоящим символом — народной памятью о фильме Меньшова. Но судьба у него сложилась драматическая.

От памятника до кучи угольков

Сначала — триумф. В 1984-м в Медвежьегорске, на улице Нижней, режиссёр нашёл именно тот самый деревенский дом, который идеально «сел» на историю про Васю, Надю и их голубятню. Съёмки длились три месяца, хозяева подкармливали актёров, а после выхода фильма изба стала культовым местом.

Сюда ехали туристы со всего СССР, чтобы своими глазами увидеть двор, где ругались и мирились Кузякины.

А потом — трагедия. В 2010-м дом подожгли. «Раису Захаровну видели со спичками?» — беззлобно шутили люди в Сети.

А если без шуток, то поговаривали, будто за этим стоял чиновник, мечтавший прибрать к рукам землю на берегу Кумсы. Голубятню спасти не удалось, а изба сильно пострадала. Для местных это стало личной болью. Восстанавливать сгоревшее помогали всем городом.

Как выглядит любимый дом теперь

В 2011 году дом обрёл нового хозяина — Евгения Шульгу. Его брат снимался в массовке «Любви и голубей», и сам Евгений взялся за восстановление с особым рвением. По кадрам из фильма он отстроил двор и даже воссоздал голубятню, только голубей туда не пустил — поставил керамических, «для красоты». Сегодня он принимает у себя туристов, показывает реквизит — тот самый мопед Лёньки и радиоприёмник.

В 2025-м «Росгосстрах» официально застраховал дом и голубятню, назвав их «частью национального достояния». Теперь это не просто усадьба на Нижней улице, а объект, защищённый и признанный значимым для всей страны.

Дом Кузякиных пережил поджог и почти полное уничтожение. Но, как и в фильме, в итоге победила любовь — к кино, к памяти, к тому самому «эх, Вася, Вася», которое до сих пор знают наизусть.

