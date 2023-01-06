Раиса Захаровна бы локти искусала при виде юной Надюхи из фильма «Любовь и голуби» (фото)

Советские и российские зрители запомнили Нину Дорошину как Надюху из фильма «Любовь и голуби». В картине 49-летняя актриса сыграла простую деревенскую женщину, поэтому многим крайне трудно представить ее молодой.

Свою культовую роль Дорошина впервые исполнила не у Меньшова. Актриса уже много лет играла Надю в спектакле «Любовь и голуби». Там-то ее и заприметил режиссер, решивший снять свою киноверсию. Меньшова очень впечатлила искрометная игра Дорошиной, и он не видел в этой роли никого другого.

Она много снималась в кино как до, так и после картины «Любовь и голуби». Однако ни одна роль не принесла артистке такой славы. А ведь когда-то она была настоящей красавицей и похитительницей мужских сердец.

В молодости любовью Дорошиной стал Олег Даль, однако вскоре они развелись. Многолетние отношения связывали актрису с Олегом Ефремовым, хотя он все эти годы был женат на другой. Нина Дорошина, хотя и не обладала классической красотой, но с легкостью привлекала мужчин своей необычайной харизмой и женственностью.