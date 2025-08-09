«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

Что ему продолжение «Падение империи», «Кентавр» и «Джон Уик», когда есть свое кино.

Никита Михалков еще в октябре прошлого года назвал любимые фильмы 2023–2024-го — и список оказался на редкость «семейным». «Субстанция», вторая часть «Дюны» и куча других фильмов, которые обсуждали люди, великого мэтра не тронули.

По признанию режиссера, его особенно впечатлили «Чувства Анны» Анны Меликян, где главную роль сыграла дочь мастера, Анна Михалкова, и «Бременские музыканты» Алексея Нужного, которые выпустила созданная самим Михалковым студия «Тритэ».

«Мне понравилась картина Анны Меликян “Чувства Анны”, где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта», — отметил он. Оценка вышла безапелляционной: картина по мнению мэтра «рафинированная достаточно» и «очень достойная художественно».

Вторым фаворитом стали «Бременские музыканты» — проект, где Михалков выступил не просто зрителем, а продюсером.

«Я люблю нашу картину, с большим успехом прошла», — заявил он, умолчав, что даже спорный «Вызов» получил более высокую оценку на агрегаторах.

К ремейкам советской классики относится философски: «Спокойно. Но нельзя съесть второе яйцо натощак». И хотя ему предлагали переснять «Свой среди чужих, чужой среди своих», от идеи он отказался.

