Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

9 августа 2025 16:40
«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

Что ему продолжение «Падение империи», «Кентавр» и «Джон Уик», когда есть свое кино.

Никита Михалков еще в октябре прошлого года назвал любимые фильмы 2023–2024-го — и список оказался на редкость «семейным». «Субстанция», вторая часть «Дюны» и куча других фильмов, которые обсуждали люди, великого мэтра не тронули.

По признанию режиссера, его особенно впечатлили «Чувства Анны» Анны Меликян, где главную роль сыграла дочь мастера, Анна Михалкова, и «Бременские музыканты» Алексея Нужного, которые выпустила созданная самим Михалковым студия «Тритэ».

«Мне понравилась картина Анны Меликян “Чувства Анны”, где очень хорошо сыграла моя дочка Анюта», — отметил он. Оценка вышла безапелляционной: картина по мнению мэтра «рафинированная достаточно» и «очень достойная художественно».

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

Вторым фаворитом стали «Бременские музыканты» — проект, где Михалков выступил не просто зрителем, а продюсером.

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

«Я люблю нашу картину, с большим успехом прошла», — заявил он, умолчав, что даже спорный «Вызов» получил более высокую оценку на агрегаторах.

«Рафинированная достаточно»: в 2023-м и 2024-м Михалков выделил всего две ленты — одну помог снять, в другой играла дочь

К ремейкам советской классики относится философски: «Спокойно. Но нельзя съесть второе яйцо натощак». И хотя ему предлагали переснять «Свой среди чужих, чужой среди своих», от идеи он отказался.

«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян.

Фото: Кадр из фильма «Жестокий романс» (1984), «Чувства Анны» (2023), «Бременские музыканты» (2024)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять «Никогда не шел по этой формуле»: Михалков назвал главный недостаток «Брат» и «Брат 2» — большинству зрителей претензию не понять Читать дальше 10 августа 2025
«10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2 «10 Солженицыных из 10»: Устюгов мечтал снять свой «Штрафбат», но зрители оценили военный фильм на 2,2 Читать дальше 9 августа 2025
«Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7 «Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7 Читать дальше 9 августа 2025
«Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян «Сделано под повестку»: у Михалкова есть веский повод презирать один из лучших военных фильмов последних лет — снят на деньги россиян Читать дальше 8 августа 2025
«К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым) «К стриптизу Васильева меня жизнь не готовила»: новый фильм звезды «Невского» — практически Marvel (и здесь он танцует голым) Читать дальше 6 августа 2025
«На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно «На 10 серии понял — начинаю деградировать»: у Устюгова есть лишь один сериал с рейтингом 3,4/10 — даже самому СТС за него стыдно Читать дальше 10 августа 2025
«Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана «Мучительно плохо — 0/10»: Бандерас в российском кино снимался всего раз — в США фильм окрестили пародией на «Людей Икс» и Нолана Читать дальше 10 августа 2025
После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы После просмотра вам захочется сменить профессию: 5 российских сериалов о следователях, где работают профессионалы Читать дальше 10 августа 2025
«Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix «Перевели на 25 языков и показывают в 55 странах мира»: Устюгов не только играет, но и поет в этом хите на Netflix Читать дальше 10 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше