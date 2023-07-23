Радоваться рано: на свежем видео с Костомаровым не дает покоя одна деталь

Роман Костомаров подробно рассказывает о своем восстановлении после тяжелой пневмонии, из-за которой ему ампутировали стопы и кисти. Фигуриста уже выписали из больницы. Находясь дома с любимой женой Оксаной Домниной, олимпийский чемпион записал видео, в котором многих насторожила одна деталь.

В ролике Костомаров заметил, что уже вовсю адаптируется к новой жизни, и поблагодарил за помощь и поддержку свою супругу. Домнина стояла рядом с мужем и выглядела измученной и подавленной. Вид фигуристки вызвал у поклонников немало опасений. Многие начали всерьез переживать за состояние здоровья спортсменки.

К тому же в Сети принялись обсуждать будущее пары. Нашлись те, кто считает, что радоваться за Костомарова еще рано. Некоторые не исключают, что Домнина сбежит от мужа, ставшего инвалидом.