Радоваться рано: на свежем видео с Костомаровым не дает покоя одна деталь
Главные трудности еще впереди.
Роман Костомаров подробно рассказывает о своем восстановлении после тяжелой пневмонии, из-за которой ему ампутировали стопы и кисти. Фигуриста уже выписали из больницы. Находясь дома с любимой женой Оксаной Домниной, олимпийский чемпион записал видео, в котором многих насторожила одна деталь.
В ролике Костомаров заметил, что уже вовсю адаптируется к новой жизни, и поблагодарил за помощь и поддержку свою супругу. Домнина стояла рядом с мужем и выглядела измученной и подавленной. Вид фигуристки вызвал у поклонников немало опасений. Многие начали всерьез переживать за состояние здоровья спортсменки.
К тому же в Сети принялись обсуждать будущее пары. Нашлись те, кто считает, что радоваться за Костомарова еще рано. Некоторые не исключают, что Домнина сбежит от мужа, ставшего инвалидом.
«Кто пишет, что жена молодец и не бросила. Вы в уме, нет? Пусть лет 5-7 пройдет, и если не бросит, тогда и напишите. Она, если бы и хотела, получила бы осуждение от всех, в первую очередь от коллег по цеху, от Авербуха, который своими шоу ее кормит и дальше кормить будет», — подметил один из интернет-пользователей.