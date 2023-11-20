Радоваться нечему: почему этот индийский фильм стал одним из самых кассовых в СССР

Зрители толпами шли на фильм «Бродяга», премьера которого состоялась в 50-х. История о том, как Радж Рагунат хотел отомстить собственному отцу, никого не оставляла равнодушным.

В результате проект стал одним из самых кассовых в СССР, но радоваться тут нечему. От причины его популярности берет тоска.

Дело здесь вовсе не в лихо закрученном сюжете или в выдающейся актерской игре. Народ был готов десятки раз пересматривать ленту, чтобы увидеть, как живут люди за границей.

Это сегодня зарубежными картинами никого не удивить, а в середине прошлого столетия быт иностранцев был для граждан СССР большой загадкой. И первым до них дошло именно болливудское кино. В частности, на эту тему высказался кинокритик Денис Горелов.