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Радовались как дети: Гусман вскрыл правду о первой связи с американцами

13 июля 2022 08:00
Радовались как дети: Гусман вскрыл правду о первой связи с американцами

Звезда КВН стал непосредственным участник важного исторического события.

Юлий Гусман рассказал, как провел первый телемост СССР-США в 1982 году. Идея о телекосмической связи с американцами была быстро одобрена чиновниками, но как правильно действовать не знал никто.

Тогда вперед выступил Гусман, который живо взялся за организацию сеанса: он разрабатывал сценарий, репетировал с артистами и занимался рассадкой людей на студии, в которой должен был состояться телемост. Для всех участников это был первый подобный опыт, а потому эмоции зашкаливали.

«Ранним утром на нашем экране в студии появилось какое-то изображение. Мы начали кричать — от радости, ну и, конечно, нервы сдавали уже — кто-то даже плакал…. Хлопали, танцевали», — рассказал режиссер в интервью Story.

Старания Юлия Соломоновича окупились с лихвой. Его пригласили на прием в американское посольство, доверили провести еще несколько телемостов и даже хотели назначить большим начальником.

Фото: Legion-Media, кадр из программы
Елена Королева
Елена Королева
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