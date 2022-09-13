Радость скрыть не удалось: Кейт Миддлтон озолотилась после смерти Елизаветы II

Кейт Миддлтон тяжело переживает уход королевы Елизаветы II. Между тем в Сети пишут, что это тот самый случай, про который можно с уверенностью сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло.

Дело касается благосостояния Миддлтон и ее супруга, принца Уильяма, которые теперь получили титул герцогов Корнуэльских. Вместе с ним к супругам перешли не только новые полномочия, но и другие сопутствующие символы королевской жизни.

Отныне доход герцогов составляет более одного миллиарда долларов. Кроме большого количества финансовых средств супруги стали владельцами и других активов, например, земель, рек и лесов. Одним словом, Миддлтон и Уильям неплохо озолотились после смерти Ее Величества.

Добавим, что интернет-пользователи в последнее время осуждают герцогиню за ее внешность. Многие отмечают, что при таком богатстве Миддлтон могла бы позаботиться о себе и посетить кабинет косметолога, чтобы выглядеть моложе и привлекательнее.