Радистке Татьяне из «Диверсанта» 45 лет: вот где сейчас пропавшая актриса

Ксения Кузнецова-Рус прославилась на всю страну, снявшись в нескольких популярных сериалах. Зрители могли видеть ее в проектах «Александровский сад», «МУР есть МУР» и «Диверсант», а от проекта к проекту армия ее фанатов только увеличивалась. Со временем же она неожиданно пропала с экранов, что стало большой неожиданностью для поклонников.

Так, с 2009 года артистка значительно уменьшила количество своих проектов. Если раньше с ее участием в год выходило по несколько сериалов, то теперь зрители видели ее от силы раз в год. Как оказалось, это было связано с решением самой Ксении, так как она захотела переквалифицироваться и стать телеведущей.

Сейчас некогда популярную актрису можно увидеть на нескольких каналах, где она ведет регулярные шоу. Помимо этого, она занимается продюсированием программ и документальных фильмов. Например, именно она являлась автором идеи для таких лент, как «Главный день. Бессмертный полк» и «Главный день. Крымский мост».

О своей жизни Кузнецова-Рус старается не распространяться. Она не ведет социальные сети и практически не появляется на светских мероприятиях. Известно только, что она посвящает свое время сыновьям — Рюрику и Ингвару.