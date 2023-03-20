Радиоприемник на люстре: жилье Сыроежкина и Электроника повергнет вас в шок

Братьям Торсуевым повезло родиться в обеспеченной семье, а их отцом был влиятельный советский чиновник. И случилось так, что с самого детства они были в творческой среде, живя по соседству с известными актерами и композиторами.

Неудивительно, что уже в 12 лет мальчики прославились на всю страну и стали кинозвёздами. Владимир и Юрий снялись в фантастическом фильме «Приключения Электроника». Близнецы сыграли двух главных героев и прекрасно справились со всеми задачами режиссёра.

Однако, чуть повзрослев, они пытались найти своей призвание в других профессиях. Один брат хотел стать философом и юристом, а другой — переводчиком. Но попытки не увенчались успехом.

Торсуевым пришлось вернуться в родительский дом, где они живут и по сей день. Как пишет «Экспресс газета» в их квартире осталась только старая советская мебель, а на месте люстры прикреплён радиоприёмник, который является самой современной вещью в этих апартаментах.