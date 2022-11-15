Радиация сожгла как свечу: трагичная судьба Зои из «В бой идут одни старики»

Ольга Матешко за годы карьеры десятки раз появлялась на экранах и запомнилась зрителям по множеству главных и второстепенных ролей. Зрители всегда с радостью встречали ее новые проекты, но мало кто из них догадывался, насколько трагично сложилась ее личная жизнь.

Со своим будущим супругом Александром Итыгиловым она познакомилась еще во время учебы во ВГИКе и сразу же влюбилась. Спустя некоторое время влюбленные сыграли свадьбу, а через пять лет на свет появился их сын Саша. Молодая семья жила в счастье и радости, но трагедия перечеркнула всех их планы.

Дело в том, что Итыгилов решил снять картину «Это мы, Господи!», работа над которой проходила в 200 километрах от Чернобыльской АЭС. Съемочная группа постоянно использовала пиротехнику, которая, как потом определили врачи, поднимала в воздух радиоактивную пыль, осевшую после аварии. В итоге супруг Матешко в течение шести месяцев постоянно дышал ядовитым воздухом.

«Он полгода провел фактически в самом пекле», — вспоминала актриса в одном из интервью.

За время съемок у Итыгилова развилась саркома легких. Болезнь оказалась настолько серьезной, что его уже нельзя было спасти: он умер буквально за несколько месяцев в возрасте 45 лет. Неожиданная смерть подкосила Матешко, которая долгое время не могла прийти в себя, а после закрылась от публики и переехала в США. Артистка больше не снимается в кино и, по данным некоторых СМИ, живет до сих пор в Америке.