Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали

24 сентября 2025 16:04
И настоящие поклонники точно не оценят таких изменений. 

В манге Оды Пять Старейшин всегда подавали себя как божества политики и силы — высшая каста Мирового правительства, перед которыми даже адмиралы выглядят пешками. Но Toei Animation решила вбросить в 1144-й серии «Ван-Пис» нечто новое и показать бой, которого в манге нет.

Дорри и Брогги разнесли Горосэев так, будто это не вершина власти, а статисты из первых серий аниме.

Изменения аниме

Варкири и Сатурн получают прямые удары по черепам, Джу Питера разрубили на куски — и всё это снято с кровищей и драмой. Красиво? Да. Канонично? Ни разу. Ода ничего подобного не писал.

Проблема не в том, что Горосэи проиграли, а в том, как. В манге они заставляют обливаться липким потом, читателю намекают на нечеловеческие силы и безумную устойчивость. В аниме же их сделали мешками для битья.

Как это восприняли поклонники

Итог — полный слив и недовольство в Сети. Как можно всерьёз воспринимать «высший орган власти», если их выносят два гиганта, которых фанаты давно записали в любимые, но комедийные персонажи?

Ирония в том, что сцены снятые специально ради увеселения фанатов начинает работать против канона, а Toei сама себе роет яму. Ведь теперь придётся объяснять этот позор какой-то фанатской отмазкой.

Прибавьте к этому ещё один фокус: Шанкс в эпизоде достал «Грифона», хотя в манге этого не было. Мелочь? Нет, это закономерность. Toei всё чаще берёт на себя смелость «улучшать» сюжет, и с каждым разом эти вольности бьют больнее.

Результат — Горосэи превращены из мистической угрозы в цирковых клоунов, а зрители не понимают, зачем вообще держать было подавать этих персонажей аки всесильных.

Netflix только готовится выпустить 2-й сезон адаптации «Ван-Пис», но сериал уже превзошел аниме оригинал.

Фото: Кадры из сериала «Ван-Пис»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
1 комментарий
