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Киноафиша Статьи Ради выгоды пошла на все: правда о жестокости Навки всплыла много лет спустя

Ради выгоды пошла на все: правда о жестокости Навки всплыла много лет спустя

5 ноября 2022 06:45
Ради выгоды пошла на все: правда о жестокости Навки всплыла много лет спустя

Победа стоила ей дорого.

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка всегда отличалась волевым характером, который принес ей множество побед. Спортивный азарт спортсменка перенесла и в телешоу «Ледниковый период».

Навка принимали участие в нескольких сезонах программы и почти всегда занимала призовые места.

Ее партнером по «Ледниковому периоду-2» стал актер Вадим Колганов, известный по роли в сериале «Татьянин день».

Журналистка и редактор шоу Лаура Джугелия призналась, что артисту было очень непросто работать с Навкой.

«Таня Навка заняла второе место с Вадимом Колгановым. Как она его гоняла – это был прикол, он бедный. Она очень волевая, она его строила, зато он научился кататься и закатался классно», — поведала она в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

Фото: Globallookpress.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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