Ради выгоды пошла на все: правда о жестокости Навки всплыла много лет спустя
Победа стоила ей дорого.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка всегда отличалась волевым характером, который принес ей множество побед. Спортивный азарт спортсменка перенесла и в телешоу «Ледниковый период».
Навка принимали участие в нескольких сезонах программы и почти всегда занимала призовые места.
Ее партнером по «Ледниковому периоду-2» стал актер Вадим Колганов, известный по роли в сериале «Татьянин день».
Журналистка и редактор шоу Лаура Джугелия призналась, что артисту было очень непросто работать с Навкой.
«Таня Навка заняла второе место с Вадимом Колгановым. Как она его гоняла – это был прикол, он бедный. Она очень волевая, она его строила, зато он научился кататься и закатался классно», — поведала она в YouTube-шоу Надежды Стрелец.