Ради выгоды пошла на все: правда о жестокости Навки всплыла много лет спустя

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка всегда отличалась волевым характером, который принес ей множество побед. Спортивный азарт спортсменка перенесла и в телешоу «Ледниковый период».

Навка принимали участие в нескольких сезонах программы и почти всегда занимала призовые места.

Ее партнером по «Ледниковому периоду-2» стал актер Вадим Колганов, известный по роли в сериале «Татьянин день».

Журналистка и редактор шоу Лаура Джугелия призналась, что артисту было очень непросто работать с Навкой.