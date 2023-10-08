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Ради выгоды готова на все: бывший муж сдал Высоцкую с потрохами

8 октября 2023 21:00
Ради выгоды готова на все: бывший муж сдал Высоцкую с потрохами

Вышла замуж только из-за карьеры.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты уже четверть века. Из-за большой разницы в возрасте между мужем и женой многие считали этот союз неискренним. Брак с известным режиссером открывал для актрисы многие двери. Оказалось, что звезда шоу «Едим дома» действительно выходила замуж по расчету.

Правда, речь идет вовсе не о Кончаловском, а о первом муже артистки. Телеведущая буквально затащила Анатолия Кота под венец ради продвижения по карьерной лестнице. В студенческие годы Юлию пригласили играть в белорусском театре. Но она была гражданкой России, поэтому с устройством на работу возникли трудности. Тогда Высоцкая отправилась к своему другу Анатолию и уговорила его расписаться ради гражданства.

Работу девушка успешно получила, а через несколько лет пара оформила развод.

«Я уже и не помню, сколько длился наш брак», — со смехом заявляет Кот.

Фото: Legion-Media
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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