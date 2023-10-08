Ради выгоды готова на все: бывший муж сдал Высоцкую с потрохами

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский женаты уже четверть века. Из-за большой разницы в возрасте между мужем и женой многие считали этот союз неискренним. Брак с известным режиссером открывал для актрисы многие двери. Оказалось, что звезда шоу «Едим дома» действительно выходила замуж по расчету.

Правда, речь идет вовсе не о Кончаловском, а о первом муже артистки. Телеведущая буквально затащила Анатолия Кота под венец ради продвижения по карьерной лестнице. В студенческие годы Юлию пригласили играть в белорусском театре. Но она была гражданкой России, поэтому с устройством на работу возникли трудности. Тогда Высоцкая отправилась к своему другу Анатолию и уговорила его расписаться ради гражданства.

Работу девушка успешно получила, а через несколько лет пара оформила развод.