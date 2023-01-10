Ради тонкой талии удалила ребра: что стало со шведкой, перенесшей 200 операций (фото)
На новую внешность знаменитость потратила более 250 тысяч долларов.
Модель Пикси Фокс к 32 годам успела построить успешную карьеру и покорить сердца миллионов фанатов. Знаменитость известна своей необычной внешностью, за которой, как оказалось, стоит 200 пластических операций.
Дело в том, что шведка в начале своей карьеры не была довольна фигурой и внешностью. Начав зарабатывать первые деньги в качестве модели, она тут же отправилась к пластическому хирургу и методично переделывала себя, ориентируясь на Джессику Рэббит из ленты «Кто подставил кролика Роджера?». В итоге за годы преобразований она удалила шесть ребер, увечила грудь, вставила импланты в веки, чтобы увеличить глаза, и даже сделала пластику ушей.
Сегодня Пикси довольна своей внешностью и не жалеет потраченных сил и денег. После операций она стала получать значительно больше заказов, а армия ее поклонников только увеличилась.
«Ты прекрасна», «Настоящая красотка», «Сначала мне показалось, что ты выглядишь неестественно, но после я в тебя влюбился», — делятся мнением фанаты.