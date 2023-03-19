Ради талии в 40 см красотка пошла на страшное: от ее фото вам станет не по себе

Раньше для того, чтобы получить тонкую талию красавицы надевали роскошные, но тугие корсеты. Со временем в моду вошли более просторные наряды, не сковывающие движения девушек и не причиняющие вред организму. Впрочем, старая тенденция вернулась, но теперь вместо неудобной одежды дамы предпочитают сразу ложиться на операционный стол.

Женщины готовы удалить свои рёбра, лишь бы добиться желаемого эффекта и сделать точеную фигуру. Дальше всех продвинулась Пикси Фокс. Она удалила 6 костей, и теперь ее талия в обхвате составляет всего 40 сантиметров.

Ее уже прозвали «живой Барби», поскольку после всех пластических операций она стала похожа на настоящую куклу. Однако пропорции красавицы не многие посчитают эталонными. Слишком большая грудь и объёмные бёдра в сочетании с неестественно узкой талией смотрятся довольно странно и скорее отпугивают, чем привлекают.