«Ради таких красавиц начинают войны»: реальная Нурбану была краше Хюррем и Махидевран вместе взятых — ИИ-портрет по описаниям хасеки это подтверждает

Она пленница, но не жертва. Рабыня, но не безмолвная тень в гареме. Нурбану султан — женщина, которая сумела выжить при дворе Османов и ухватить судьбу за тонкое запястье. Историки спорят о её происхождении: то ли знатная венецианка, то ли простая девушка, захваченная в плен. Но куда важнее то, как она вошла в историю — и в сердце шехзаде Селима. И в сердца зрителей «Великолепного века» заодно.

Судя по хроникам, Нурбану была красивее Махидевран и уж точно привлекательнее Хюррем. Современники писали, что у неё были выразительные глаза, правильные черты лица, пухлые губы и высокий рост. Каштановые волосы — не слишком светлые, не слишком тёмные — унаследовал её сын, будущий султан Мурад III.

В отличие от многих обитательниц гарема, Нурбану обладала блестящим умом, была прекрасно образована и умела удерживать Селима от запоев и дурных решений. Что уже говорит о мощной личной харизме.

Портретов Нурбану не сохранилось — хроники молчат, а картины, которые ей приписывают, скорее всего, поздние фантазии. Зато есть описания, и нейросеть изучила их до последней запятой.

Так на свет появилась реконструкция женщины, в которую влюбился шехзаде, и которую уважала даже коварная Хюррем. На этом портрете — не просто красавица. Это образ той, кто в манисском санджаке станет первой хасеки будущего султана.

«Ради таких красавиц начинают войны. И вы заметили отдаленное сходство с Джоли?» — озаглавил свою работу ИИ.

Была ли она именно такой? Правду не узнаем никогда. Но в этом взгляде точно есть что-то, что покорило бы Топкапы.

Ранее мы писали: «Вся боль империи в глазах его»: реальный Рустем-паша внешне почти идентичен с сериальным — ИИ изучил хронику и нарисовал визиря