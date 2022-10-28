Ради славы пойдет на все: «спонсор» дочери Успенской назван

Татьяна Плаксина решила повторить успех своей матери Любови Успенской и стать звездой. Королева шансона поддерживает желание своей единственной наследницы, причем не на словах, а на деле.

Певица призналась, что выступает в качестве главного спонсора дочери, над развитием карьеры которой работают лучшие специалисты, в том числе и иностранные. Однако для того, чтобы взойти на музыкальный Олимп, одних только вокальных данных оказалось недостаточно.

Ради славы Плаксина готова на все, даже лечь под нож хирурга. Выяснилось, что Татьяна недовольна размером своего бюста.

«Хочу троечку нормальную», — призналась артистка в шоу «Хватит слухов».

Добавим, что это не первый раз, когда дочь Успенской прибегает к пластике. Несколько лет назад Татьяна неудачно упала с велосипеда, выбив себе пять зубов и сломав челюсть. В результате ей пришлось пройти через ряд хирургических вмешательств.