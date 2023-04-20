Ради славы пошла на преступление: откровения Роксаны Бабаян повергнут в шок

Роксана Бабаян блистала на отечественной эстраде в 80-е и 90-е годы. Многие до сих пор помнят ее шлягеры «Чары колдовские», «Витенька» и «Раскаты грома». Артистка всегда была амбициозной, и однажды ради славы она пошла на преступление.

Это произошло в конце 70-х, когда карьера Бабаян только шла в гору. Роксану Рубеновну пригласили на международный конкурс, который проходил в ГДР. Артистка хотела выглядеть безупречно и затмить своей красотой все и вся. Для этого Бабаян купила дорогущее платье стоимостью 500 рублей. За эти деньги в те времена можно было купить подержанный автомобиль.

Но самое интересное, что такой роскошный наряд было не так-то просто найти.

Певице пришлось обращаться к спекулянтам, а это считалось незаконным деянием. Но Бабаян ничто не могло остановить, ведь желание выглядеть как истинная леди перевесило все страхи. Об этом инциденте артистка рассказала на YouTube-канале «PROжизнь». На конкурсе Роксана Рубеновна не только затмила всех своим шикарным видом, но и завоевала главный приз.