Ради славы открестилась от матери: вот какой выросла дочь Валентины Талызиной

Дети знаменитых родителей довольно часто идут по их стопам. Добиться успеха многим из них удается далеко не сразу. Порой для этого приходится идти на большие жертвы, о чем не понаслышке знает Ксения Хаирова — единственная наследница Валентины Талызиной.

Именитая актриса родила дочь в браке с художником Леонидом Непомнящим и не думала, что когда-нибудь та засветится на больших экранах. Окончив школу, звездная наследница готовилась стать переводчиком, но потом поменяла свои планы. Ради славы Ксения была готова буквально на все.

Так, знаменитость поспешила откреститься от матери, отказавшись ее фамилии. Актриса, на счету которой сегодня есть множество работ как в кино, так и на театральной сцене, отметила, что родственная связь с Талызиной не помогала, а, напротив, мешала развитию ее карьеры. Кроме того, артистка призналась, что страдала от «беспощадной критики» своей родительницы, с которой ей оставалось лишь смириться.