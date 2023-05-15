Ради Шурика в «Операции "Ы"» пошли на хитрость: сегодня за это стыда не оберешься

В роли Шурика из «Операции „Ы“» Леонид Гайдай видел исключительно Александра Демьяненко. Чтобы воплотить героя, артист согласился на окрашивание волос и стал блондином. Однако это далеко не все уловки, на которые пришлось идти съемочной команде проекта.

Главная проблема заключалась в том, что актер и его напарница Наталья Селезнева не подходили друг другу по росту. Исполнительница роли девушки Лиды была слишком высокой и статной на фоне приземистого Демьяненко. Тогда Гайдай придумал, как сделать так, чтобы знаменитости выглядели в кадре не комично, а гармонично.

Сегодня за это стыда не оберешься, но тогда съемочная команда выкапывала специальные ямки, в которые актриса ради Шурика вставала каждый раз, когда их снимали вместе. В результате зрителям казалось, будто Селезнева и Демьяненко практически одного роста.