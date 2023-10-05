Ради «Селесты» люди бросали все дела: что время сотворило с главной звездой сериала

В 90-е аргентинские и бразильские сериалы пользовались в России огромной популярностью. Собственных мелодрам тогда почти не снимали, поэтому во время показа «Селесты» или «Тропиканки» женщины бросали все дела и спешили к экранам.

Одной из главных звезд в аргентинских проектах была Андреа Дель Бока. Светловолосая красавица с большими голубыми глазами прославилась ролями в таких проектах, как «Черная жемчужина», «Цыганка» и, конечно, «Селеста». Но к концу девяностых актрисе приелись однотипные роли бедных девушек, которые выходят замуж за богатых красавцев. Она практически перестала сниматься и отправилась в США учиться на режиссера. Построить карьеру за границей не получилось, и через несколько лет звезда вернулась в Аргентину.

Андреа крутила множество романов с бизнесменами и актерами, но так и не смогла обрести семейное счастье. Все свободное время она посвящает единственной дочери. Звезде «Селесты» уже 57 лет. Хотя она выглядит намного моложе своих лет, узнать в ней популярную актрису уже сложновато.