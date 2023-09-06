«Ради привлечения внимания»: брак Пугачевой построен на лжи

Вот уже 12 лет Алла Пугачева счастлива в браке. Она воспитывает двоих детей, Гарри и Лизу, и даже не планирует возвращаться на сцену. Однако ее пятый союз основан далеко не на теплых чувствах.

Как рассказал певец Сергей Савин, который в течение нескольких лет близко обращался с Примадонной после шоу «Фактор А», ее брак далеко не так идеален, как считает публика. Лишь на светских мероприятиях они с мужем обмениваются ласковыми прозвищами, а дома поддерживают только дружеское и формальное общение, разговаривая о делах.

«Они обсуждали очередные пиар-акции, которые можно устроить ради привлечения внимания», — рассказал Савин порталу «Аргументы и факты» .

И, как отметил музыкант, Пугачева прямо накануне свадьбы даже хотела от нее отказаться. Но в итоге выбрала путь замужества, который лишь увеличил ее популярность.