Ради осиной талии: Людмила Гурченко всю жизнь придерживалась этой диеты

Актрисам с самого начала карьеры приходится заботиться о своей внешности и думать о старости. Но если сегодня у девушек есть возможность пользоваться всеми достижениями косметологии и хирургии, то в советские времена им приходилось обходиться собственными силами. В том числе красавицы не могли надеяться на липосакцию или волшебный укол, который позволит быстро сбросить вес. Поэтому даже кинозвезды первой величины придерживались страшных диет.

Например, Людмила Гурченко с юных лет следила за своим питанием и старалась добиваться дефицита калорий. Ее знаменитая осиная талия не подарок природы, а постоянные ограничения в еде, которые сегодня считаются расстройством пищевого поведения. Но у стройной артистки было еще одно важное правило, способное ужаснуть любого врача-диетолога.