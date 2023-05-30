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Киноафиша Статьи Ради осиной талии: Людмила Гурченко всю жизнь придерживалась этой диеты

Ради осиной талии: Людмила Гурченко всю жизнь придерживалась этой диеты

30 мая 2023 11:15
Ради осиной талии: Людмила Гурченко всю жизнь придерживалась этой диеты

Это правило ужаснет любого врача.

Актрисам с самого начала карьеры приходится заботиться о своей внешности и думать о старости. Но если сегодня у девушек есть возможность пользоваться всеми достижениями косметологии и хирургии, то в советские времена им приходилось обходиться собственными силами. В том числе красавицы не могли надеяться на липосакцию или волшебный укол, который позволит быстро сбросить вес. Поэтому даже кинозвезды первой величины придерживались страшных диет.

Например, Людмила Гурченко с юных лет следила за своим питанием и старалась добиваться дефицита калорий. Ее знаменитая осиная талия не подарок природы, а постоянные ограничения в еде, которые сегодня считаются расстройством пищевого поведения. Но у стройной артистки было еще одно важное правило, способное ужаснуть любого врача-диетолога.

«Одна конфета, одна котлета», — считала Людмила Марковна.

Фото: Global Look Press
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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