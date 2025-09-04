Меню
4 сентября 2025 20:59
Ради них стоит выбраться в кинотеатр: самые долгожданные фильмы, которые прямо сейчас показывают на Венецианском кинофестивале

Кто-то из них наверняка доберется и до «Оскара».

Хотя пора летних блокбастеров уже прошла, именно осенью стартует одно из самых важных событий в мире кино, которое и определит сразу нескольких претендентов на престижные премии — Венецианский кинофестиваль.

На мероприятии уже традиционно показывают то, что не попало в программу Каннского кинофестиваля, зато у участников итальянского аналога всегда куда больше шансов войти в списки победителей «Оскара» — вспомнить хотя бы прошлогодних «Бруталиста» и «Я все еще здесь», премьеры которых состоялись на Венецианском фестивале.

В этом году уже отгремели самые ожидаемые показы, которые постепенно дойдут и до кинотеатров — в этой подборке как раз рассказываем об участниках, которые точно стоит оценить.

«Бугония»

Черная комедия стала очередной коллаборацией Йоргоса Лантимоса и актрисы Эммы Стоун, продолжая заданный дуэтом тренд на необычные, но при этом очень даже успешные фильмы-победители престижных премий.

В «Бугонии» Стоун сыграла Мишель — руководительницу крупной компании, которую похищают двое сторонников теории заговора, убежденные в том, что та является жаждущей уничтожить землю инопланетянкой. Фильм стал адаптацией южнокорейского научно-фантастического триллера «Спасти зеленую планету!» и выйдет в мировой прокат 24 октября этого года.

«После охоты»

Кадр из фильма «После охоты»

Уже ставший одним из самых частых гостей на Венецианском кинофестивале, Лука Гуаданьино в этот раз представил миру триллер со звездным составом «После охоты», речь в котором пойдет о в свое время поглотивших мир социальных движениях.

В центре сюжета — преподавательница колледжа, которая решает сама разобраться в происходящем после того, как студент начинает обвинять ее коллегу в домогательствах; сама того не подозревая, героиня столкнется с неприятными открытиями из своего собственного прошлого. Премьера «После охоты» в кинотеатрах запланирована на 17 октября.

«Франкенштейн»

Адаптация одноименного готического романа, которую Гильермо дель Торо задумал еще пару десятилетий назад, «Франкенштейн» — чуть ли не самая долгожданная премьера этого киносезона.

От режиссера, который построил свою карьеру благодаря похожим готическим историям, ждут не меньше чем настоящего шедевра, а актерский состав с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди в главных ролях обещает преподнести зрителю знакомую историю в совершенно другом визуальном стиле.

Сюжет, однако, остается классическим — фильм расскажет о гениальном, но самовлюбленном ученом, который оживляет мертвое тело, а потом отвергает свое создание; со временем, однако, он начинает понимать, что их судьбы так или иначе тесно переплетены.

«Франкенштейн» выйдет в ограниченный американский прокат 17 октября, а затем 7 ноября на Нетфликсе.

«Крушащая машина»

Кадр из фильма «Крушащая машина»

Эта спортивная биографическая драма стала, пожалуй, одним из главных релизов, о которых будут говорить еще долго — все потому, что «Крушащая машина» станет первой драматической ролью Дуэйна Джонсона за последнее десятилетие.

Актер сыграл Марка Керра, реального американского бойца смешанного стиля, о жизни и карьере которого и пойдет речь в фильме. Первые трейлеры «Крушащей машины» уже показали, что картина претендует на как минимум номинации в категории «Лучший грим», так что шансы увидеть ее в списке претендентов на «Оскар» очень даже велики.

В широкий прокат «Крушащую машину» выпустят 3 октября.

«Метод исключения»

Южнокорейская черная комедия со звездой «Игры в кальмара» Ли Бен-хоном в главной роли в очередной раз станет подтверждением того, что почти все выпускаемые страной фильмы, будь то комедия или хоррор, так или иначе затрагивают социальные проблемы, с которыми население сталкивается ежедневно.

В «Методе исключения» речь пойдет о мужчине, который потерял работу и теперь не может обеспечивать свою семью, но решает пойти на крайние меры, когда отчаивается найти работу по специальности, — и стать серийным убийцей. В Южной Корее фильм выйдет на большие экраны 24 сентября.

Кстати, на «Оскар» уже претендуют и многие другие фильмы, которые давно вышли в прокат и теперь доступны на стриминге — о них мы рассказали в этой подборке.

Фото: Кадры из фильмов «Франкенштейн» (2025), «После охоты» (2025), «Крушащая машина» (2025), «Метод исключения» (2025)
Виолетта Ефимова
