Ради него продала все драгоценности: как выглядела главная любовь папы Карло

Папа Карло из «Приключений Буратино» или профессор Громов из «Приключений Электроника» — Николай Гринько прошел всю Великую Отечественную войну, снимался у Тарковского и всю жизнь любил одну женщину.

С 25-летней турчанкой Айше Чулак-оглы артист познакомился на работе. Она играла на скрипке в оркестре, где он был конферансье. Их сблизили гастроли, а еще Рахманинов, Шопен и Григ. В туре 37-летний артист часто слушал, как Айше играет на фортепиано произведения любимых композиторов. А однажды не сдержался — подошел и обнял. Так началась история любви двухметрового папы Карло и миниатюрной скрипачки, которая продлится 30 лет.

Он называл ее шишкой за маленький рост (155 см) и заваливал цветами. Она ради него бросила консерваторию, чем немало расстроила педагогов. Гринько умер в 1989 году от лейкемии. Безутешная вдова продала все драгоценности, чтобы поставить на могиле возлюбленного памятник. Единственным, что она оставила себе, оказались обручальные кольца — материальное свидетельство того, что любовь побеждает смерть.