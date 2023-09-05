Ради него хотела бросить мужа: молодой любовник Пугачевой вышел из тени (фото)

Зимой 2011 года Алла Пугачева вышла замуж в пятый раз. Свадьба певицы и юмориста могла не состояться. Знаменитость планировала отменить торжество из-за того, что ее молодой любовник попал в беду.

На шоу «Фактор А» Примадонна сблизилась с Сергеем Савиным, которому и присудила победу. Отношения с ним артистка не комментировала, музыкант также долгое время хранил молчание. Но спустя годы исполнитель вышел из тени.

Смазливый брюнет рассказал, что Алла Борисовна воспылала к нему нежными чувствами. Между тем дата ее свадьбы с другим была давно назначена — это событие обещало стать сенсацией в российском шоу-бизнесе.

Но Пугачева чуть было не сорвала мероприятие. Савин пострадал в серьезной аварии и попал в больницу. Певица каждый день приезжала к нему, ухаживала, кормила с ложечки. В один из дней она призналась, что хочет отказаться от бракосочетания с телеведущим.

Однако женщина, которая поет, этого так и не сделала. Пугачева ограничилась тем, что перенесла событие на более поздний срок. В беседе с порталом «Аргументы и факты» Савин подчеркнул, что никаких чувств к мужу звезда не испытывала, а лишь использовала его, чтобы подогреть интерес общественности к своей жизни.