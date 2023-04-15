Ради мужа открестилась от родства: как живет внучка Высоцкого за границей (фото)

Во внешности и даже в имени Нааме Теплицки ничто не выдает родство с известным советским бардом Владимиром Высоцким. Тем не менее девушка является его внучкой и благодаря рассказам родителей знает о своём талантливом дедушке.

Ее бабушкой была актриса Людмила Абрамова, а отец стал сценаристом. Но, несмотря на такое творческое окружение, девочка не захотела связывать свою жизнь с кинематографом или музыкой. Она выучилась на лингвиста и переехала в Америку. Именно там Наталья Высоцкая познакомилась с мужчиной, который полностью перевернул ее жизнь.

Заграницей она встретила ортодоксального еврея Шломо Теплицки, ради которого и приняла иудаизм. Девушка отказалась от своей известной фамилии, а также сменила имя. Сегодня Нааме воспитывает семерых детей и ведёт спокойный образ жизни. Ее невозможно найти в социальных сетях, поскольку такая публичность пугает внучку знаменитого барда.