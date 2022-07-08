Ради Муцениеце не старался: такого от Прилучного не ожидал никто

Павел Прилучный шокировал фанатов романтичным поступком для своей избранницы Зепюр Брютян . Подробностями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Последние несколько недель поклонники активно обсуждают личную жизнь звезды «Мажора». Якобы Прилучный тайно женился на Брутян, которая после свадьбы даже взяла его фамилию. Сами артисты никак не комментируют домыслы поклонников, но не так давно вновь дали повод обсудить свой роман.

В личном блоге Брутян поделилась трогательным роликом, в котором показала, какой романтический сюрприз устроил ей Прилучный. Как оказалось, актер пригласил избранницу показаться на воздушном шаре и подарил букет нежных ромашек.

«Что может быть романтичнее?» — именно так подписала видео Брутян.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях они осыпали Прилучного комплиментами, высоко оценив его жест. Некоторые даже вспомнили о других избранницах артиста, которым он не дарил настолько эффектные подарки. Как уверены подписчики, подобное поведение только подтверждает роман между Прилучным и Брутян и серьезность их чувств.

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