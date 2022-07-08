Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Ради Муцениеце не старался: такого от Прилучного не ожидал никто

Ради Муцениеце не старался: такого от Прилучного не ожидал никто

8 июля 2022 12:00
Ради Муцениеце не старался: такого от Прилучного не ожидал никто

Поклонники не смогли скрыть свое мнение.

Павел Прилучный шокировал фанатов романтичным поступком для своей избранницы Зепюр Брютян. Подробностями знаменитость поделилась в социальных сетях.

Последние несколько недель поклонники активно обсуждают личную жизнь звезды «Мажора». Якобы Прилучный тайно женился на Брутян, которая после свадьбы даже взяла его фамилию. Сами артисты никак не комментируют домыслы поклонников, но не так давно вновь дали повод обсудить свой роман.

В личном блоге Брутян поделилась трогательным роликом, в котором показала, какой романтический сюрприз устроил ей Прилучный. Как оказалось, актер пригласил избранницу показаться на воздушном шаре и подарил букет нежных ромашек.

«Что может быть романтичнее?» — именно так подписала видео Брутян.

Пользователи Сети остались в восторге от публикации кумира. В комментариях они осыпали Прилучного комплиментами, высоко оценив его жест. Некоторые даже вспомнили о других избранницах артиста, которым он не дарил настолько эффектные подарки. Как уверены подписчики, подобное поведение только подтверждает роман между Прилучным и Брутян и серьезность их чувств.

Малышева в ужасе: никто не помог Шатунову

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Related video