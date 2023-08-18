Ради миллиона: Плющенко чуть не погубил известного фигуриста
Спортсмен предложил коллеге рискованное пари.
Евгений Плющенко никогда не скрывал, что стремится к славе известного тренера, которая была бы логическим продолжением его чемпионской карьеры. Вот почему фигурист берет под начало молодых спортсменов и занимается с ними в своей академии «Ангелы Плющенко».
Кроме того, его воспитанники часто принимают участие в мировых ледовых шоу. Вот только методы обучения тренера вызывают много вопросов.
Так, например, сейчас Плющенко представляет программу «Щелкунчик» в Пекине вместе со своими фигуристами. Тренировки, репетиции и прокаты спортсмен «разбавляет» необычными и довольно провокационными пари. Чемпион предложил Марку Кондратюку сделать на выступлении при зрителях 10 двойных акселей с перерывом между прыжками максимум в 15 секунд.
За это звезда спорта пообещал выплатить коллеге 10 тысяч долларов, что по нынешнему курсу составляет практически 1 млн рублей. Кондратюк согласился на спор и блестяще выполнил свою часть условий. Но подписчики Плющенко пришли в ярость от такого отношения к фигуристу, решив, что тренер превращает спорт в цирк.
«Он рискует своим здоровьем. Травмами. Карьерой. Странный спор, зачем?», «Когда спорт превратился в балаган», «Спор до добра не доведет, катать программы надо», — отметили комментаторы.