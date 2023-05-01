Ради марафона англичанин сбросил 121 килограмм: способ повергнет в шок

Британец Даррен Макклинток страдал от ожирения почти всю свою жизнь. Но однажды он смог избавиться от лишнего веса, и вдохновил его на этот подвиг престижный полумарафон Great North Run, который мужчина не хотел пропускать.

До феноменального похудения Даррен весил 254 килограмма. С такими габаритами он не мог нормально передвигаться и обслуживать себя в быту. Но всего за год Макклинтоку удалось похудеть почти в два раза. Он сбросил 133 килограмма, что позволило британцу стать участником забега. Но как ему удалось так быстро похудеть?

Первым делом Даррен убрал из рациона весь фастфуд. Чтобы Макклинток ненароком не сорвался, его личный тренер пошел на решительный шаг. Он разнес по всем кафе и ресторанам, где подают фастфуд, объявления с фотографией Даррена, где было указано, что парня категорически нельзя обслуживать ради его спасения.

Мера принесла свои плоды. Макклинток перестал есть гамбургеры и картофель фри, заменив вредную еду на здоровую пищу. Помогли убрать лишние кило и регулярные тренировки. В итоге мужчина смог не только попасть на марафон, но и пробежать его почти за три часа при активной поддержке зрителей.